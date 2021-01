Ritorno a scuola in Puglia, alle superiori DaD per un’altra settimana (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente della Puglia Michele Emiliano annuncia che per le scuole superiori sarà prorogata di un'altra settimana la didattica a distanza. A breve arriverà l'ordinanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente dellaMichele Emiliano annuncia che per le scuolesarà prorogata di un'altrala didattica a distanza. A breve arriverà l'ordinanza. L'articolo .

repubblica : Scuola a Milano, la mobilitazione dei liceali per il ritorno in classe. Occupati il classico Tito Livio e lo scient… - RegioneER : ??#SCUOLA, in ER rinviato al 25 gennaio il ritorno alle lezioni in presenza alle superiori: “Serve massima precauzio… - infoitinterno : Una classe a cielo aperto per chiedere il ritorno fra i banchi: “Possiamo andare in giro ma non a scuola, che senso… - PalumboPatrizia : RT @lucia_fortini: A seguito della riunione con l’Unità di Crisi della @Reg_Campania, dal 18 sarà consentito il ritorno in presenza fino al… - tvoggi : SCUOLA, DA LUNEDI’ IN PRESENZA ANCHE LA TERZA CLASSE DELLA PRIMARIA L’Unità di Crisi si è riunita nel pomeriggio pe… -