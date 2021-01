Neanche a febbraio la riapertura calcetto: tra DPCM e zona gialla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si mette male in Italia sul fronte riapertura calcetto. Non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito, ma il DPCM che potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni rischia di allontanare in modo sensibile la ripresa delle attività per questo settore. In generale, il discorso va applicato agli sport di contatto, dando continuità almeno in parte a quello che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine. Cerchiamo dunque di analizzare le indiscrezioni che hanno preso piede oggi 15 gennaio. Gli ultimi sviluppi su riapertura calcetto tra DPCM e zona gialla Tra zona gialla e addirittura la possibilità di istituire una zona bianca nelle regioni in cui avremmo registrato valori Rt più ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si mette male in Italia sul fronte. Non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito, ma ilche potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni rischia di allontanare in modo sensibile la ripresa delle attività per questo settore. In generale, il discorso va applicato agli sport di contatto, dando continuità almeno in parte a quello che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine. Cerchiamo dunque di analizzare le indiscrezioni che hanno preso piede oggi 15 gennaio. Gli ultimi sviluppi sutraTrae addirittura la possibilità di istituire unabianca nelle regioni in cui avremmo registrato valori Rt più ...

Giorgia_Palmas : Sfogliando l’album... era febbraio 2020, eravamo a Montecarlo per uno shooting fotografico, io e @filomagno82 e la… - styles_myall : Non ci credo che nessuno è di Roma ci dovrà pur essere qualcuno che vada ad urlare del prolungamento! Con qualche m… - annapana722 : PIÙ TOSTO I FAREI LA FINALE 8 FEBBRAIO LE ALTRE PUNTATE FAREI DEGLI SPECIALI FINO AL 26 27 NON SO NEANCHE QUAL È IL… - _Tessie255_ : @Chaz_Lannie Sono voci di corridoio. Signorini tempo fa ha detto che oltre il 15 di febbraio non si andava. Ci basi… - affittozorro : @davidenegri80 @giorgiogilestro @monacelt In chiesa non c’è più l’acqua nell’acquasantiera, non ci si scambia più i… -

Ultime Notizie dalla rete : Neanche febbraio Neanche a febbraio la riapertura calcetto: tra DPCM e zona gialla OptiMagazine Rifiuti, la crisi del compostaggio dopo la chiusura di Raco

All'origine allo stop all'impianto di Belpasso c'è l'accumulo di scarti. Sono 150 i Comuni che per il mese di gennaio dovranno trovare un'alternativa. Al vaglio della Regione resta il progetto di ammo ...

Nuovo decreto, no spostamenti tra Regioni fino al 15 febbraio e area bianca: le principali novità

Niente spostamenti tra regioni almeno fino al 15 febbraio, ma arriva la zona bianca. Sono queste le principali novità introdotte dal Decreto Legge approvato dal Governo, che tra le altre ...

All'origine allo stop all'impianto di Belpasso c'è l'accumulo di scarti. Sono 150 i Comuni che per il mese di gennaio dovranno trovare un'alternativa. Al vaglio della Regione resta il progetto di ammo ...Niente spostamenti tra regioni almeno fino al 15 febbraio, ma arriva la zona bianca. Sono queste le principali novità introdotte dal Decreto Legge approvato dal Governo, che tra le altre ...