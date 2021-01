Lutto per Memo Remigi: il doloroso annuncio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Con una foto insieme, sorridenti e felici, Memo Remigi fa sapere al suo pubblico del terribile Lutto che lo ha colpito. Il paroliere ha perso la moglie, Lucia Russo. La moglie aveva 81 anni ed era malata da tempo. Il messaggio di Memo Remigi “Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo“, scrive lui su Facebook, condividendo anche uno scatto in cui sorride all’obiettivo affianco alla moglie. “Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!“, aggiunge ancora. In moltissimi commentano sotto al post per mostrare vicinanza e fargli sentire il caloroso abbraccio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Con una foto insieme, sorridenti e felici,fa sapere al suo pubblico del terribileche lo ha colpito. Il paroliere ha perso la moglie, Lucia Russo. La moglie aveva 81 anni ed era malata da tempo. Il messaggio di“Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo“, scrive lui su Facebook, condividendo anche uno scatto in cui sorride all’obiettivo affianco alla moglie. “Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!“, aggiunge ancora. In moltissimi commentano sotto al post per mostrare vicinanza e fargli sentire il caloroso abbraccio ...

Lutto per Memo Remigi: il doloroso annuncio

