Lombardia in zona rossa, Fontana non ci sta: «Una punizione che la regione non merita. Pronti a fare ricorso»

Con l'ultimo Dpcm che introduce nuove restrizioni anti Coronavirus a partire da domani 16 gennaio, la Lombardia si prepara a entrare da domenica in zona rossa insieme alla Sicilia e alla provincia di Bolzano. Il presidente della regione, Attilio Fontana, ha già annunciato che la regione farà ricorso. Lo stesso farà la provincia di Bolzano. Le proteste in Lombardia sono scattate fin dalla mattinata e dalle anticipazioni date dallo stesso Fontana, dalla regione ai sindaci di diversi comuni lombardi, tra cui Bergamo, che hanno chiesto delle deroghe per i loro comuni. Fontana si è detto pronto a presentare ricorso. Non condividiamo la scelta di inserire la ...

