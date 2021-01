“La faccio? E come la faccio?” – L’eterno problema della depilazione in gravidanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) La depilazione in gravidanza è uno dei crucci di tutte le future mamme e anche uno degli argomenti che genera più dubbi e domande: ecco una serie di risposte destinate a fare un po’ di chiarezza! Il corpo di una donna in gravidanza affronta una serie apparentemente interminabile di cambiamenti e proprio per questo motivo la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lainè uno dei crucci di tutte le future mamme e anche uno degli argomenti che genera più dubbi e domande: ecco una serie di risposte destinate a fare un po’ di chiarezza! Il corpo di una donna inaffronta una serie apparentemente interminabile di cambiamenti e proprio per questo motivo la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matita20145 : @papito1492 Ti faccio una nordica pernacchia !molto volentieri !e ti auguro di aprire le tue frontiere come ho fatto io . - vantaeyongatto : come faccio a mettere come pin un tweet non mio?? - marina_rot : @ninafroufrou @andrea_dna @FBiasin Tu sei parte della mediazione (=tutto ciò che sta tra oggetto e visitatore), imm… - intaephoria : guardate come faccio un edit ma non solo con jungkook ma con tutti e tre i disgraziati dei vminkook - sparklippope : tante occasioni però io non riesco ad andare avanti continuo a pensare a lui e so che prima o poi andrò avanti ma n… -