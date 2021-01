napolista : Inzaghi: “Non devo vendere nulla, alleno per passione. Ho visto tecnici vincere la Champions e venire esonerati…” L… - FanForFun : @GMDrino @gattaro_molesto Io comunque mi aspetto Ibanez spesso su SMS, Mancini che controlla la zona su cui agisce… - junews24com : Inzaghi corteggia Reynolds: «Non nego di averlo seguito» - - PagineRomaniste : #Inzaghi: 'Non siamo inferiori, ma vietato sbagliare' #ASRoma #IlTempo - Dalla_SerieA : Inzaghi: 'Vinciamo il derby e diamo la svolta alla stagione' - -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Non

Pedullà: Durmisi e Kiyine verso la Salernitana Secondo il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà Sofian Kiyine e Riza Durmisi sarebbero in procinto ...Le due neopromosse di sfidano per il 18esimo turno di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.