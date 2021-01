"Già in distribuzione le nuove dosi dei...". Prego? Strepitosa gaffe al Tg5, la fucilata di Striscia | Video (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ops. Una Strepitosa e succulenta gaffe al Tg5, fatta notare dalla sempre attentissima Striscia la Notizia, che come è noto non risparmia neppure i colleghi di Canale 5 e Mediaset. Il curioso strafalcione è stato proposto in un servizio del tg satirico di giovedì 14 gennaio tutto dedicato alle gaffe televisive. Eccoci dunque al tiggì della rete ammiraglia del Biscione, dove a condurre c'è Matteo Berti. Si parla di coronavirus e di vaccini, ed ecco che il mezzobusto lancia il servizio. E afferma: "Sono già in distribuzione le nuove dosi dei contagi". Già, contagi al posto di vaccini. Piccolo errore di cui Berti si accorge subito, correggendosi e chiudendo gli occhi come a scusarsi. Ma Striscia, con la voce fuori campo di Enzo Iacchetti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ops. Unae succulentaal Tg5, fatta notare dalla sempre attentissimala Notizia, che come è noto non risparmia neppure i colleghi di Canale 5 e Mediaset. Il curioso strafalcione è stato proposto in un servizio del tg satirico di giovedì 14 gennaio tutto dedicato alletelevisive. Eccoci dunque al tiggì della rete ammiraglia del Biscione, dove a condurre c'è Matteo Berti. Si parla di coronavirus e di vaccini, ed ecco che il mezzobusto lancia il servizio. E afferma: "Sono già inledei contagi". Già, contagi al posto di vaccini. Piccolo errore di cui Berti si accorge subito, correggene chiudendo gli occhi come a scusarsi. Ma, con la voce fuori campo di Enzo Iacchetti, ...

