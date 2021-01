GF Vip, Pierpaolo Pretelli frena con Giulia Salemi. È successo tutto dopo un lungo confessionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dall’euforia e entusiasmo per il rapporto sempre più stretto con Giulia Salemi a crisi e dubbi. Gli ultimi giorni al GF Vip hanno messo a dura prova Pierpaolo Pretelli. tutto è iniziato la sera di Capodanno, quando ha capito che la sua famiglia non approvava questo suo flirt. Poi la conferma è arrivata con l’incontro a sorpresa con mamma Margherita e l’intervista rilasciata dal fratello Giulio che gli ha letto in diretta Alfonso Signorini. E poi, oltre agli “attacchi” dei suoi, anche le battute dei suoi compagni di avventura e le frecciatine di Elisabetta Gregoraci. In tutto questo “ci si è messo” pure il GF Vip: Pier è stato chiamato in confessionale, dove è rimasto più di un’ora, per parlare con la psicologa del suo rapporto con Giulia. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dall’euforia e entusiasmo per il rapporto sempre più stretto cona crisi e dubbi. Gli ultimi giorni al GF Vip hanno messo a dura provaè iniziato la sera di Capodanno, quando ha capito che la sua famiglia non approvava questo suo flirt. Poi la conferma è arrivata con l’incontro a sorpresa con mamma Margherita e l’intervista rilasciata dal fratello Giulio che gli ha letto in diretta Alfonso Signorini. E poi, oltre agli “attacchi” dei suoi, anche le battute dei suoi compagni di avventura e le frecciatine di Elisabetta Gregoraci. Inquesto “ci si è messo” pure il GF Vip: Pier è stato chiamato in, dove è rimasto più di un’ora, per parlare con la psicologa del suo rapporto con. (Continua ...

Gresy73 : RT @lasara_81: Pierpaolo frena con Giulia dopo il colloquio con la psicologa ??#tzvip #GFvip #Prelemi #gregorelli - lasara_81 : Pierpaolo frena con Giulia dopo il colloquio con la psicologa ??#tzvip #GFvip #Prelemi #gregorelli - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli: ”Mi dispiace che i miei genitori siano aggrappati ad un sogno” - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - MarikaLotito : RT @Morgana_290: In merito a tutto ciò che è successo sui #PRELEMI vorrei sbloccare un piccolo ricordo: Moser nel GF VIP 2 aveva mostrato… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, il fratello di Pierpaolo Pretelli: “Con Giulia Salemi non arriva in finale” -