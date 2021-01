Focolaio a Novi Velia: circa 30 i contagi nel centro per anziani, scuola in presenza sospesa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Covid-19: nuovo decesso e altri contagi nel salernitano, completate intanto le vaccinazioni all'Unisa 14 gennaio 2021 Covid-19: nuovi contagi in 3 comuni, al via lo screening a Castel San Giorgio 15 ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) Covid-19: nuovo decesso e altrinel salernitano, completate intanto le vaccinazioni all'Unisa 14 gennaio 2021 Covid-19: nuoviin 3 comuni, al via lo screening a Castel San Giorgio 15 ...

SergVessicchio : NOVI VELIA,FOCOLAIO IN UNA CASA PER ANZIANI - salernotoday : Focolaio a Novi Velia: circa 30 i contagi nel centro per anziani, scuola in presenza sospesa - InfoCilentoWeb : Covid: preoccupa focolaio in casa di riposo di Novi Velia. La mappa dei contagi #Alburni #AlburniNotizie #Cilento… - SergVessicchio : NOVI VELIA,FOCOLAIO IN UNA CASA PER ANZIANI - salernonotizie : Novi Velia: pericoloso focolaio covid in casa di riposo. Già un ricoverato -