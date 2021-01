Fiorentina, Dal Pino: “Condivido la causa di Commisso, il Franchi sarà abbandonato” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Condivido l’amarezza e le riflessioni del presidente della Fiorentina, Commisso, dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. È triste dover constatare come in Italia la burocrazia blocchi e rallenti qualsiasi investimento volto a creare valore. La città di Firenze ha trovato un imprenditore innamorato della squadra di calcio, pronto a investire cifre importanti e il solito masochismo italiano fa di tutto per farlo scappare. Oggi è stato approvato un progetto di riforma e ristrutturazione del Franchi, in cui la Fiorentina non crede e non investirà, per cui mi chiedo a cosa sia servita una decisione del genere, se non a lasciar abbandonato lo stadio“. Queste sono le parole d’esordio di Paolo Dal Pino, il quale ha sostenuto la causa di Rocco ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) “l’amarezza e le riflessioni del presidente della, dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. È triste dover constatare come in Italia la burocrazia blocchi e rallenti qualsiasi investimento volto a creare valore. La città di Firenze ha trovato un imprenditore innamorato della squadra di calcio, pronto a investire cifre importanti e il solito masochismo italiano fa di tutto per farlo scappare. Oggi è stato approvato un progetto di riforma e ristrutturazione del, in cui lanon crede e non investirà, per cui mi chiedo a cosa sia servita una decisione del genere, se non a lasciarlo stadio“. Queste sono le parole d’esordio di Paolo Dal, il quale ha sostenuto ladi Rocco ...

pisto_gol : Massa, che dopo il mediocre arbitraggio di Juve-Sassuolo viene mandato a Fiorentina-Inter e in 45’ viene corretto d… - Toro_News : ? | CALCIOMERCATO #Pisacane via dal #Cagliari, dubbio #Inter per #Pinamonti. Qual è il futuro di #Conti del #Milan?… - napolista : #DalPino sullo stadio della #Fiorentina:”In Italia la burocrazia blocca qualsiasi investimento” Il presidente dell… - SpecialeLuca : DAL MIBACT ALT ALLA FIORENTINA, 'IL FRANCHI NON SI ABBATTE' Lo stadio disegnato da Nervi sotto tutela, ma si puo'… - GaRaBoMbO_viola : Ora mi auguro che il comune di Firenze faciliti la 'transizione' verso Campi invece di tirar fuori dal cilindro le… -