Commisso | «Il tema Stadio Franchi per la Fiorentina è chiuso»

Grande amarezza nelle parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ha risposto al Ministero dei Beni Culturali, che ha stabilito che lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, opera dell'architetto Pier Luigi Nervi, non si potrà abbattere ma si potrà intervenire sulla struttura esistente, con l'opzione di una copertura integrale e curve vicine al campo «In riferimento alla comunicazione ricevuta oggi da parte del MIBACT a firma del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ACF Fiorentina comunica che ringrazia tutte le realtà coinvolte, che si sono interessate alla possibile realizzazione di un nuovo Stadio per la città di Firenze e i tifosi della Fiorentina nello stesso luogo dove la squadra ha sempre giocato».

