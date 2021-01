Auguri Madame | la rapper in gara a Sanremo 2021 festeggia il suo compleanno con un nuovo singolo featuring di Fabri Fibra

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Latorna con “Il mio amico”, disponibile in radio e in digitale da oggi venerdì 15 gennaio. Il brano è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino. Un regalo diche la cantautrice urban fa a se stessa: il 16 gennaiocompie 19 anni, è la più giovane artista in, dove parteciperà nella categoria Campioni. “Il mio amico” è il primoestratto dall’album di esordio in uscita in primavera.è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A meno di vent’anni ha già conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e duettato con Marracash, negramaro e Ghali. È la nuova ...

La rapper Madame torna con "Il mio amico" featuring Fabri Fibra, disponibile in radio e in digitale da oggi venerdì 15 gennaio. Il brano è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e h ...