Anci | il vice presidente Buonajuto solidale col sindaco di Cinisi | L’illegalità si vince restando uniti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “è ancora il paese di Peppino Impastato? E’ ancora un simbolo dell’antimafia e della lotta alla criminalità organizzata? Ho deciso di inviare una lettera di vicinanza alla comunità die alGiangiacomo Palazzolo, dopo che ho appreso la paradossalenda che lo vede indagato e costretto a difendersi per aver utilizzato un bene confiscato alla famiglia Badalamenti e affidato al Comune, dove tra l’altro nel corso di questi anni sono stati spesi fondi europei per affidarne una parte a Casa Memoria di Peppino”. E’ quanto dichiara in una nota Cironazionale dell’di Ercolano. “Oggi Leonardo Badalamenti, figlio sessantenne del boss Gaetano – continua-, ...