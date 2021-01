Al via ripianificazione Piano Particolareggiato Case Rosse (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Al via a Roma la ripianificazione nel IV Municipio del Piano Particolareggiato Case Rosse. La Giunta capitolina ha approvato la delibera di adozione della variante urbanistica con l’obiettivo di dotare l’area dei servizi e delle opere necessarie. La ripianificazione dell’ambito punta alla realizzazione di un quartiere aperto, sostenibile e autonomo per quanto riguarda le dotazioni territoriali e le necessita’ primarie della quotidianita’ puntando sulle caratteristiche e i valori ambientali del luogo anche attraverso il completamento dei tessuti senza ulteriore consumo di suolo. La delibera guarda al tema in maniera innovativa e affronta il problema delle aree ex abusive a partire dalla individuazione di nuovi tessuti urbani al pari di altre parti di citta’ da ristrutturare. La ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Al via a Roma lanel IV Municipio del. La Giunta capitolina ha approvato la delibera di adozione della variante urbanistica con l’obiettivo di dotare l’area dei servizi e delle opere necessarie. Ladell’ambito punta alla realizzazione di un quartiere aperto, sostenibile e autonomo per quanto riguarda le dotazioni territoriali e le necessita’ primarie della quotidianita’ puntando sulle caratteristiche e i valori ambientali del luogo anche attraverso il completamento dei tessuti senza ulteriore consumo di suolo. La delibera guarda al tema in maniera innovativa e affronta il problema delle aree ex abusive a partire dalla individuazione di nuovi tessuti urbani al pari di altre parti di citta’ da ristrutturare. La ...

