Vicenza-Frosinone, i convocati di Di Carlo e Nesta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gli allenatori di Vicenza e Frosinone Di Carlo e Nesta hanno diramato l’elenco dei calciatori che domani saranno a disposizione per l’anticipo della diciottesima giornata al Menti. I convocati del… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gli allenatori diDihanno diramato l’elenco dei calciatori che domani saranno a disposizione per l’anticipo della diciottesima giornata al Menti. Idel… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Vdruz : Nesta illustra la partita con il L. R. Vicenza (video). I convocati del Frosinone - TG24info : Serie B - #VICENZA vs Frosinone, #MISTER Di Carlo: 'Ciociari squadra di spessore. Sarà una battaglia' - #TG24.info… - TG24info : Serie B - #VICENZA vs Frosinone -1, ecco i #Convocati di mister Di Carlo - #TG24.info - #SERIEB #Vicenzafrosinone… - TG24info : Serie B - Vicenza vs #Frosinone -1, l'#Arbitro sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido - #TG24.info - #SERIEB… - TG24info : Serie B - Vicenza vs #Frosinone, #MISTER Nesta: 'Sarà una gara fastidiosa. Calcio senza tifosi? Ha poco senso' -… -