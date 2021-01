Via libera all’impeachment di Trump, per la seconda volta (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Via libera all’impeachment di Donald Trump da parte della Camera dei rappresentanti. Nella giornata di ieri a Washington è stata superata la soglia necessaria per la messa in stato di accusa del presidente. Hanno votato a favore 232 deputati, tra cui 10 Repubblicani, mentre i contrari sono stati 197. È la prima volta che un presidente statunitense è messo sotto impeachment per due volte. In serata Trump ha lanciato un messaggio attraverso l’account della Casa Bianca condannando la violenza, senza fare menzione del voto della Camera. pic.twitter.com/FIJbvCYGJ6— The White House (@WhiteHouse) January 13, 2021 Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Via libera all’impeachment di Donald Trump da parte della Camera dei rappresentanti. Nella giornata di ieri a Washington è stata superata la soglia necessaria per la messa in stato di accusa del presidente. Hanno votato a favore 232 deputati, tra cui 10 Repubblicani, mentre i contrari sono stati 197. È la prima volta che un presidente statunitense è messo sotto impeachment per due volte. In serata Trump ha lanciato un messaggio attraverso l’account della Casa Bianca condannando la violenza, senza fare menzione del voto della Camera. pic.twitter.com/FIJbvCYGJ6— The White House (@WhiteHouse) January 13, 2021

