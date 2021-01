Uomini e donne, registrazione 13 gennaio: Davide questa volta bacia Beatrice! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne, le cui anticipazioni ci vengono fornite come sempre dal sito Il Vicolo delle news. Occhi puntati su Davide Donadei che, nella scorsa registrazione del 12 gennaio, aveva baciato Chiara a telecamere spente. Il copione si ripete anche questa volta, ma con l’altra corteggiatrice Beatrice Buonocore. Il tronista pugliese sembra ancora molto indeciso tra le due ragazze, tanto che alla fine ha chiesto che non gli venga fatta pressione per la scelta. Quanto andrà ancora avanti? L’altra tronista Sophie Codegoni ha dovuto invece fare i conti con l’assenza di Giorgio. Il corteggiatore infatti, non si è presentato in studio, dopo la lite del giorno ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mercoledì 13si è tenuta una nuovadi, le cui anticipazioni ci vengono fornite come sempre dal sito Il Vicolo delle news. Occhi puntati suDonadei che, nella scorsadel 12, avevato Chiara a telecamere spente. Il copione si ripete anche, ma con l’altra corteggiatrice Beatrice Buonocore. Il tronista pugliese sembra ancora molto indeciso tra le due ragazze, tanto che alla fine ha chiesto che non gli venga fatta pressione per la scelta. Quanto andrà ancora avanti? L’altra tronista Sophie Codegoni ha dovuto invece fare i conti con l’assenza di Giorgio. Il corteggiatore infatti, non si è presentato in studio, dopo la lite del giorno ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - PixelKura : Le #borse sotto gli #occhi e le #occhiaie sono un #inestetismo della #pelle molto diffuso, sia tra #uomini che… - thisisawrongwld : RT @eliscrivecose: Che poi già quando impostate il discorso “se fosse stato un uomo” partite malissimo perché è come se sottointendeste che… -