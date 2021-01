Trump in video per 5 minuti, nessun cenno a impeachment (Di giovedì 14 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 13 - Nel video di cinque minuti in cui condanna la violenza ed esorta gli americani a superare gli impeti del momento Donald Trump non cita mai l'impeachment. (ANSA). Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 13 - Neldi cinquein cui condanna la violenza ed esorta gli americani a superare gli impeti del momento Donaldnon cita mai l'. (ANSA).

La radice di questo declino politico è, per dirla con il titolo, perfetto, dell’articolo del New York a firma Jonathan Chait, che “il negare l’autoritarismo di Trump ora è finito”. Dopo i video e le ...

Trump condanna le violenze

In un video diffuso dalla Casa Bianca il presidente uscente chiama gli americani a "superare gli impeti del momento" ...

