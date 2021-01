Silvio Berlusconi ricoverato d’urgenza per problemi cardiaci (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale del Principato di Monaco per un improvviso problema cardiaco aritmologico. A comunicare la notizia è Alberto Zangrillo, medico personale del leader di Forza Italia che ha dichiarato: “Lunedì scorso sono andato personalmente a visitare Silvio Berlusconi e dopo una visita accurata ho disposto il ricovero d’urgenza al centro cardiologico nel Principato di Monaco. Ho ritenuto imprudente farlo trasferire in Italia.” Sappiamo che il leader di Forza Italia, di anni 84, risiedeva nel Sud della Francia, a Châteauneuf-Grasse, Valbonne, nei pressi di Nizza, nella casa della figlia Marina, dove ha trascorso gran parte del lockdown. Ricordiamo che il Presidente Berlusconi, nei mesi scorsi, ... Leggi su trendit (Di giovedì 14 gennaio 2021)è statoin un ospedale del Principato di Monaco per un improvviso problema cardiaco aritmologico. A comunicare la notizia è Alberto Zangrillo, medico personale del leader di Forza Italia che ha dichiarato: “Lunedì scorso sono andato personalmente a visitaree dopo una visita accurata ho disposto il ricoveroal centro cardiologico nel Principato di Monaco. Ho ritenuto imprudente farlo trasferire in Italia.” Sappiamo che il leader di Forza Italia, di anni 84, risiedeva nel Sud della Francia, a Châteauneuf-Grasse, Valbonne, nei pressi di Nizza, nella casa della figlia Marina, dove ha trascorso gran parte del lockdown. Ricordiamo che il Presidente, nei mesi scorsi, ...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - SkyTG24 : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, Zangrillo: “Problema cardiaco” - SkySport : Berlusconi ricoverato a Monaco, il medico: 'Problema cardiaco' - FilippoFibbia : No Silvio, non fare scherzi proprio adesso che arrivato il tuo momento di rientrare in scena. - lucafaccio : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco. Zangrillo: “Problema cardiaco, ho imposto il ric… -