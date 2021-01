Sci alpino fine settimana Flachau e Kranjska Gora | orari | programma gare | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Comunicato il nuovodella Coppa del Mondo di sci: dopo la cancellazione delledi Wengen, il prossimomaschile si sposta da Kitzbuehel a, sempre in Austria, in modo da disputare due slalom tra sabato 16 e domenica 17. Nelle medesime date, inoltre, al femminile si terranno due giganti, entrambi sulle nevi slovene di. Tutte ledella Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su1, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento suPlayer, inOA Sport vi offrirà la diretta ...