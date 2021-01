Sassuolo-SPAL | Formazioni ufficiali | Precedenti | Curiosità (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sassuolo e SPAL si affrontano agli ottavi di Coppa Italia. Gli estensi hanno battuto nello scorso turno il Monza, mentre i neroverdi sono all’esordio nella competizione. Al Mapei Stadium il… L'articolo Sassuolo-SPAL Formazioni ufficiali Precedenti Curiosità proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021)si affrontano agli ottavi di Coppa Italia. Gli estensi hanno battuto nello scorso turno il Monza, mentre i neroverdi sono all’esordio nella competizione. Al Mapei Stadium il… L'articoloproviene da MeteoWeek.

bankerfactory : RT @chriss__96: Giacomo Camplone takes charge of SPAL v Sassuolo, whilst Federico Dionisi is the referee for Atalanta v Cagliari https://t.… - noah_mumo : RT @DEKISA_Sport: #PremierLeague Arsenal Vs Crystal Palace 11pm #SupercopaDeEspana Real Madrid Vs Athletic Bilbao 11pm #CoppaItalia Sa… - Paroladeltifoso : Coppa Italia – Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Spal - TheTips09404331 : Sassuolo v Spal. 1 Unit - TheTips09404331 : Sassuolo v Spal. 1.5 Units -