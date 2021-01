Rusconi: con istituti chiusi spuntano raid in stile Teddy Boys (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Da molti genitori ci viene segnalato che, a causa di questo continuo stillicidio di rinvii sulla riapertura delle scuole superiori, per la prima volta assistiamo nelle citta’, come ad esempio e’ avvenuto a Roma al Pincio o a San Lorenzo, a raid che ricordano i Teddy Boys degli anni 50 negli Stati Uniti.” “La scuola e’ un insieme di regole e li’ i ragazzi si sentono contenuti, perche’ avere un confine vuol dire dare anche maggiore consapevolezza e senso di sicurezza ai ragazzi”. Lo ha detto il presidente dei presidi del Lazio, Mario Rusconi, parlando nel corso di una seduta della commissione regionale Scuola sulla riapertura degli istituti superiori del Lazio. Non “avere piu’ confini” sta portando, secondo Rusconi, anche ad altre conseguenze negative per i ragazzi: “La figlia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Da molti genitori ci viene segnalato che, a causa di questo continuo stillicidio di rinvii sulla riapertura delle scuole superiori, per la prima volta assistiamo nelle citta’, come ad esempio e’ avvenuto a Roma al Pincio o a San Lorenzo, ache ricordano idegli anni 50 negli Stati Uniti.” “La scuola e’ un insieme di regole e li’ i ragazzi si sentono contenuti, perche’ avere un confine vuol dire dare anche maggiore consapevolezza e senso di sicurezza ai ragazzi”. Lo ha detto il presidente dei presidi del Lazio, Mario, parlando nel corso di una seduta della commissione regionale Scuola sulla riapertura deglisuperiori del Lazio. Non “avere piu’ confini” sta portando, secondo, anche ad altre conseguenze negative per i ragazzi: “La figlia ...

