Roma | Fonseca in vista del derby | “Formazione già decisa Senza pubblico? Non sarà un vantaggio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “? Non l’ho mai vinto ma non l’ho neanche mai perso. È una partita importante per tutti noi ma vale tre punti e vogliamo ottenerli”. Queste le parole del tecnico dellaPauloalla vigilia deldi campionato contro la Lazio. E sui difficili primi 15’ del secondo tempo contro l’Inter: “Non c’è un problema fisico, di questo ne sono sicuro – ha aggiunto in conferenza stampa – Lo dimostra il fatto che nel finale di partita abbiamo chiuso l’Inter nella sua metà campo. Non è facile mantenere novanta minuti di intensità ma stiamo lavorando per essere il più equilibrati possibile”. “Non può essere ungiocare– ha detto-. Tutti i giocatori preferiscono giocare davanti ai tifosi. Gli stati vuoti sono il ...