Riforma fiscale, Ruffini (Agenzia Entrate): "Semplificare rapporti tra Fisco e contribuenti" (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – "La Riforma fiscale deve essere improntata sul rinnovamento del sistema tributario nel suo complesso. È fondamentale che funzioni bene e sia comprensibile da cittadini e professionisti. Una vera Riforma deve affrontare tutti i rapporti tra Fisco, contribuenti e imprese". Queste le parole del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha aperto la tavola rotonda sulla Riforma fiscale nell'ambito del 4° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili'. "Non basta discutere delle singole imposte – ha aggiunto – ma bisogna approfondirne i sistemi di riscossione, di pagamento e di rateizzazione, sviscerando tutti gli elementi che possono tornare utili alla ...

