Mercato, Bargiggia: “Sì di Locatelli alla Juve, è questione di pochi mesi” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra i principali obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione c’è Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 del Sassuolo e della nazionale italiana. I bianconeri hanno già avviato la trattativa portandosi avanti sulla concorrenza. Nelle ultime ore è venuto fuori l’interesse del Manchester City di Guardiola, ma, stando a quanto riportato dall’esperto di Mercato di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra i principali obiettivi dellantus in vista della prossima stagione c’è Manuel, centrocampista classe 1998 del Sassuolo e della nazionale italiana. I bianconeri hanno già avviato la trattativa portandosi avanti sulla concorrenza. Nelle ultime ore è venuto fuori l’interesse del Manchester City di Guardiola, ma, stando a quanto riportato dall’esperto didi L'articolo

Bargiggia (Sportitalia): "Locatelli dice sì alla Juve e chiude al City"

L'analisi di quanto e come segnano i due big: Lukaku è più 'insostituibile', ma CR7 ha una miglior media gol al minuto. I loro numeri ai raggi X. . Inter-Juve in diretta su Sky Sport Serie A domenica ...

Bargiggia: “Locatelli ha scelto la Juve e rifiutato il City”

“Dalle informazioni di calciomercato che abbiamo però Manuel Locatelli avrebbe detto sì alla Juve, chiudendo di fatto al Manchester City. Il futuro del giocatore sarebbe quindi già segnato: vale a dir ...

