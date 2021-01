(Di giovedì 14 gennaio 2021) Undici ammoniti e tanti episodi da moviola nel match del Franchi. Sono corretti gliventi del Var Aureliano sui calci di rigore nel finale del primo tempo. C'è il penalty per l'al 40': ...

sportli26181512 : Inter: regolare il gol di Lukaku, Skriniar rischia il doppio giallo: Inter: regolare il gol di Lukaku, Skriniar ris… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #FiorentinaInter La #moviola regolare il gol di Lukaku, Skriniar rischia il secondo giallo - Gazzetta_it : #FiorentinaInter La #moviola regolare il gol di Lukaku, Skriniar rischia il secondo giallo - WeLiveHard : @BeppeLoveUs @DavideAmadio4 @Alex_Cavasinni la differenza e' che il gol di lukaku e' super regolare, la fiorentina… - luk1_m1l4n0 : @Alex_Cavasinni Scommetto che secondo te il gol di Lukaku era regolare, il rigore negato alla viola non c'era e sac… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter regolare

La Gazzetta dello Sport

Servono i tempi supplementari alla Juventus per regolare il Genoa, e il gol qualificazione è del classe 1999 Hamza Rafia, talento prelevato dal Lione e ...L’Inter ha guadagnato i quarti di finale di Coppa Italia, affronterà il Milan per un derby speciale. Le firme sono state di Vidal su rigore e Lukaku. Kouame per i viola.