Inter, gli aggiornamenti su Sensi: le ultime in vista della Juve (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stefano Sensi non ha preso parte alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina: ecco gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista Stefano Sensi ieri non è sceso in campo contro la Fiorentina in Coppa Italia. Il centrocampista nerazzurro è rimasto ai box con Arturo Vidal al suo posto in campo. Sensi oggi si è sottoposto a dei controlli che non hanno evidenziato lesioni o particolari problemi al polpaccio dopo che si era fermato ieri durante il riscaldamento. Conte e lo staff valuteranno nei prossimi allenamenti il suo impiego contro la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Stefanonon ha preso parte alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina: ecco gli ultimisul centrocampista Stefanoieri non è sceso in campo contro la Fiorentina in Coppa Italia. Il centrocampista nerazzurro è rimasto ai box con Arturo Vidal al suo posto in campo.oggi si è sottoposto a dei controlli che non hanno evidenziato lesioni o particolari problemi al polpaccio dopo che si era fermato ieri durante il riscaldamento. Conte e lo staff valuteranno nei prossimi allenamenti il suo impiego contro lantus. Leggi su Calcionews24.com

Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter “continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club”, nonostante la contrazione ...

Fiorentina, Ribery in gruppo: le ultime

Fiorentina, le ultime sulle condizioni di Ribery. Dunque Franck Ribery è tornato ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e si candida addirittura per una maglia da titolare in ...

