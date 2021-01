I 5 più grandi successi dei Foo Fighters scritti da Dave Grohl | da Everlong a The Pretender

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) All’alba del decimo album Medicine To Midnight è tempo di tirare le somme e ripassare i 5 piùdei Foo, la band statunitense fondata dadopo lo scioglimento dei Nirvana a seguito della morte di Kurt Cobain. Oggi i Foosono un punto di riferimento determinante per riepilogare tutta la scena alternative rock degli ultimi 30 anni. Parlare dei piùdei Foosignifica raccontare la grande ambizione di, partito come batterista e oggi artista poliedrico che non perde occasione per manifestare la sua grande devozione per il rock e la musica tutta.(1997)è contenuta nel ...