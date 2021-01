‘Gf Vip 5’, Cecilia Capriotti fa un’infelice battuta su Andrea Zenga, lui non ci sta e la affronta: ecco cos’è successo (Di giovedì 14 gennaio 2021) In queste ore sono nate delle incomprensioni tra due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Cecilia Capriotti e Andrea Zenga. Stando a quanto raccontato da Andrea all’amico Pierpaolo Pretelli, Cecilia gli avrebbe detto: “Fai troppo vittimismo, ma il vittimismo è piaciuto. Poi hai la storia che fa pena alla gente, quindi non fanno fuori quello che fa pena. Per la tua storia hai avuto già due clip“. Zenga sei il nuovo protetto del twitter per questo tuo carattere, non perché ci fai pena con la storia di tuo padre #tzvip pic.twitter.com/cSUzs7VdwX — filips? (@ goodvibessonly) January 14, 2021 In realtà la Capriotti già lunedì, dopo la puntata, aveva espresso questo pensiero su Andrea ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 gennaio 2021) In queste ore sono nate delle incomprensioni tra due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di. Stando a quanto raccontato daall’amico Pierpaolo Pretelli,gli avrebbe detto: “Fai troppo vittimismo, ma il vittimismo è piaciuto. Poi hai la storia che fa pena alla gente, quindi non fanno fuori quello che fa pena. Per la tua storia hai avuto già due clip“.sei il nuovo protetto del twitter per questo tuo carattere, non perché ci fai pena con la storia di tuo padre #tzvip pic.twitter.com/cSUzs7VdwX — filips? (@ goodvibessonly) January 14, 2021 In realtà lagià lunedì, dopo la puntata, aveva espresso questo pensiero su...

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, tentativi di distensione tra #StefaniaOrlando e #DayaneMello: “Mi ha fatto molto piacere quando hai det… - IsaeChia : ‘#GfVip’, #AdrianaVolpe svela le sue preferenze sui concorrenti della quinta edizione e parla della presunta rivali… - MarioBro66 : Pesanti accuse su Elisabetta #gfvip #tzvip #gregorelli #prelemi - fabriziodomini5 : GF Vip 5, Antonella Elia sotto accusa: 'Non hai avuto un tumore' - Idu25525257 : Sono arrivata alla conclusione che la canzone ufficiale di questo GF vip è 'without you' di Avicii perché in tre vi… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Paolo Brosio, rivelazione choc a Live non è la D'Urso. «Maria Laura mi disse, che ci faccio con lui?» Il Messaggero