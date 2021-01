Fidanzati uccisi a Pordenone: la decisione della Cassazione su Giosuè Ruotolo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Confermata in Cassazione la condanna all’ergastolo per Giosuè Ruotolo, unico imputato dell’omicidio dei Fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a Pordenone la sera del 17 marzo 2015. La difesa aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’Assise d’appello di Trieste – che confermò il verdetto dell’Assise di Udine al carcere a vita -, dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte. Il processo a carico del giovane, accusato di aver freddato la coppia per motivi di gelosia, si chiude con la pena massima. Delitto di Pordenone: ergastolo confermato per Giosuè Ruotolo Il capitolo giudiziario sulla morte di Teresa Costanza e Trifone Ragone si chiude con una parola: ergastolo. Una condanna che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Confermata inla condanna all’ergastolo per, unico imputato dell’omicidio deiTeresa Costanza e Trifone Ragone,la sera del 17 marzo 2015. La difesa aveva presentato ricorso contro la sentenzaCorte d’Assise d’appello di Trieste – che confermò il verdetto dell’Assise di Udine al carcere a vita -, dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte. Il processo a carico del giovane, accusato di aver freddato la coppia per motivi di gelosia, si chiude con la pena massima. Delitto di: ergastolo confermato perIl capitolo giudiziario sulla morte di Teresa Costanza e Trifone Ragone si chiude con una parola: ergastolo. Una condanna che ...

