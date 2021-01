Fallout: New Vegas riceverà quella che sembra essere 'la mod più grande di tutti i giochi Bethesda' (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'autoproclamata più grande mod di Fallout: New Vegas uscirà domani 15 gennaio. Questa mod che si chiama 'The Frontier' è in sviluppo da oltre 7 anni, e la sua pagina Steam afferma essere "la più grande mod mai pubblicata per Fallout: New Vegas ". Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer che mostra cosa dovranno aspettarsi i giocatori. La mod presenterà nuove meccaniche di gioco, linee vocali aggiuntive, più missioni secondarie e molti nuovi personaggi, tutti scaricabili gratuitamente. Gli unici requisiti sono che i giocatori debbano già avere Fallout: New Vegas e il suo DLC scaricato su PC. Per quanto riguarda le dimensioni di questa mod, gli sviluppatori hanno dichiarato che attualmente è di oltre 19 GB e ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'autoproclamata piùmod di: Newuscirà domani 15 gennaio. Questa mod che si chiama 'The Frontier' è in sviluppo da oltre 7 anni, e la sua pagina Steam afferma"la piùmod mai pubblicata per: New". Per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer che mostra cosa dovranno aspettarsi i giocatori. La mod presenterà nuove meccaniche di gioco, linee vocali aggiuntive, più missioni secondarie e molti nuovi personaggi,scaricabili gratuitamente. Gli unici requisiti sono che i giocatori debbano già avere: Newe il suo DLC scaricato su PC. Per quanto riguarda le dimensioni di questa mod, gli sviluppatori hanno dichiarato che attualmente è di oltre 19 GB e ...

