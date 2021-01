Due mesi fa la Figc ha multato la Juve e i suoi medici per non aver rispettato il protocollo

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “Lasegue le regole“, disse Andrea Agnelli la sera della partita mai giocata trantus e Napoli. Ma è proprio così? Lanon ha mai violato ilche laha stabilito per la ripresa del calcio? Non sembra, a leggere il comunicato ufficiale n. 173/AA della Federazione calcistica italiana. Il documento, finora sconosciuto ai più, risalente al 20 novembre 2020, si riferisce ad un’indagine che vede coinvolti Luca Stefanini, responsabile sanitario dellantus, e Nikolas Tzouroudis, medico sociale bianconero. Vengono accusati diviolato alcuni articoli del Codice di Giustizia Sportiva, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, “per non...

chetempochefa : “Grazie a tutti voi per i messaggi! Il vostro affetto ci ha travolto. Teresa e la sua mamma sono state due tigri in… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #14gennaio. #Renzi apre la crisi di #governo, #Conte bis al capolin… - agorarai : 'Non capisco quale sia la violazione delle regole democratiche di cui parla Renzi. Il piano Ciao andava presentato… - SemideaW : RT @beingKappa: Ma ci pensate che tra due mesi, a marzo, è un anno che facciamo sta vita di merda? - xwesleyswife : RT @beingKappa: Ma ci pensate che tra due mesi, a marzo, è un anno che facciamo sta vita di merda? -

Ultime Notizie dalla rete : Due mesi

piacenzasera.it

E nel farlo, esprime tutto il suo orgoglio e stima per le sue donna, Teresa e sua moglie Francesca, che “in questi mesi hanno combattuto come due tigri“. Migliaia sono stati i messaggi pubblicati dai ...Per la dirigenza rossonera è troppo lunga l'assenza per infortunio del difensore dello Strasburgo e così l'uomo scelto per migliorare il reparto a gennaio è l'anglo-canadese del Chelsea. Resta viva co ...