Covid-19, quasi 1300 positivi in Campania: comunicati 41 decessi

Sono 1.294 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania. E' quanto riferisce il bollettino giornaliero dell'Unità di Crisi regionale sul monitoraggio e la diffusione del coronavirus in Campania. I tamponi processati sono 13.728. I decessi legati al Covid sono 41 (10 ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Dei 1.294 nuovi positivi, 127 rappresentano casi con sintomi, 1.167 gli asintomatici. 

Questo il bollettino di oggi:
positivi del giorno: 1.294 di cui:
Asintomatici: 1.167
Sintomatici: 127
Tamponi del giorno: 13.728
Totale positivi: 203.846
Totale tamponi: 2.194.673
Deceduti: 41 (*)
Totale deceduti: 3.298
Guariti: 760
Totale guariti: 127.766
* 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Covid-19, quasi 1300 positivi in Campania: comunicati 41 decessi

