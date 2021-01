Belkin richiama un caricatore wireless: poteva prendere fuoco (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Foto: Belkin)Belkin ha lanciato un programma di richiamo volontario del suo caricabatterie wireless portatile + supporto Edizione speciale WIZ003, che era stato venduto sia sul sito del noto brand produttore di accessori sia negli Apple Store online e sul territorio, anche in Europa. Secondo quanto comunicato, il gadget presenta rischi accidentali di poter prendere fuoco e di generare scosse elettriche. È previsto un rimborso per gli utenti che lo avevano acquistato. Fortunatamente non si siano ancora registrati casi di incidenti o infortuni legati alla fragilità strutturale del caricatore, ma Belkin ha deciso di non sprecare tempo e di richiamare (pdf) tutti i lotti prodotti tra il luglio e l’ottobre 2020. Questo accessorio è in grado di erogare una ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Foto:ha lanciato un programma di richiamo volontario del suo caricabatterieportatile + supporto Edizione speciale WIZ003, che era stato venduto sia sul sito del noto brand produttore di accessori sia negli Apple Store online e sul territorio, anche in Europa. Secondo quanto comunicato, il gadget presenta rischi accidentali di potere di generare scosse elettriche. È previsto un rimborso per gli utenti che lo avevano acquistato. Fortunatamente non si siano ancora registrati casi di incidenti o infortuni legati alla fragilità strutturale del, maha deciso di non sprecare tempo e dire (pdf) tutti i lotti prodotti tra il luglio e l’ottobre 2020. Questo accessorio è in grado di erogare una ...

