Vino, nuove abitudini e più attenzione a sostenibilità d’impresa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dalla ricerca IRI presentata nell’ambito di Wine2Wine Exibition per Vinitaly nei primi 10 mesi del 2020, si evince un incremento delle vendite di Vino nella grande distribuzione pari al 6,9% a valore e del 5,3% a volume, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita, influenzata anche dall’aumento delle vendite nel trimestre primaverile dovuto ai mesi del lockdown e alla chiusura di bar e ristoranti, si è trasformata in una buona prestazione per gli spumanti, i vini doc e i vini da tavola. Anche le vendite di Vino online hanno registrato un’impennata pari al 122% e del 200% per i grocery di piccole dimensioni. “Il 2020 è stato un anno di cambiamenti che ha coinvolto anche il settore del Vino e il relativo modo di consumare i prodotti. Si sono registrate delle crescite non costanti nel tempo dovute, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dalla ricerca IRI presentata nell’ambito di Wine2Wine Exibition per Vinitaly nei primi 10 mesi del 2020, si evince un incremento delle vendite dinella grande distribuzione pari al 6,9% a valore e del 5,3% a volume, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita, influenzata anche dall’aumento delle vendite nel trimestre primaverile dovuto ai mesi del lockdown e alla chiusura di bar e ristoranti, si è trasformata in una buona prestazione per gli spumanti, i vini doc e i vini da tavola. Anche le vendite dionline hanno registrato un’impennata pari al 122% e del 200% per i grocery di piccole dimensioni. “Il 2020 è stato un anno di cambiamenti che ha coinvolto anche il settore dele il relativo modo di consumare i prodotti. Si sono registrate delle crescite non costanti nel tempo dovute, ...

Un’altalena di vendite che, probabilmente, riscontreremo per tutto il 2021”, spiega Andrea Sartori, presidente del Consorzio Italia del Vino. Nel 2020 i consumatori hanno testato nuove tipologie di ...

Riconoscimenti a livello nazionale per i vini del Podere dell'Angelo. Un'importante gratificazione per Giacomo Bianchi, figlio d’arte, che si è occupato delle realizzazione di un nuovo vino, il Fulgor ...

Riconoscimenti a livello nazionale per i vini del Podere dell'Angelo. Un'importante gratificazione per Giacomo Bianchi, figlio d'arte, che si è occupato delle realizzazione di un nuovo vino, il Fulgor ...