Vaccini, Bassetti: "All'Italia serve un 'piano B' per le persone fragili" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il direttore della clinica malattie infettive di Genova avanza dubbi sul raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 60% Leggi su repubblica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il direttore della clinica malattie infettive di Genova avanza dubbi sul raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 60%

cronaca_news : Vaccini, Bassetti: 'All'Italia serve un 'piano B' per le persone fragili' - StraNotizie : Vaccini, Bassetti: 'All'Italia serve un 'piano B' per le persone fragili' - mattinodinapoli : Vaccini, Bassetti difende le categorie fragili: «Manca un piano per trapiantati, obesi, immunodepressi e disabili» - IzzoEdo : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, Bassetti difende le categorie fragili: «Manca un piano per trapiantati, obesi, immunodepressi e dis... https:/… - ilmessaggeroit : Vaccini, Bassetti difende le categorie fragili: «Manca un piano per trapiantati, obesi, immunodepressi e dis... -