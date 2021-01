Usa: Wsj, Biden verso nomina Gensler a capo Sec (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Washington, 13 gen. (Adnkronos) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden si appresterebbe a nominare Gary Gensler, numero uno della Sec, la Securities and Exchange Commission, la Consob Usa. E’ quanto sostiene il ‘Wall Street Journal’ che cita fonti vicine al dossier. Gensler è un ex dirigente di Goldman Sachs. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Washington, 13 gen. (Adnkronos) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Joesi appresterebbe are Gary, numero uno della Sec, la Securities and Exchange Commission, la Consob Usa. E’ quanto sostiene il ‘Wall Street Journal’ che cita fonti vicine al dossier.è un ex dirigente di Goldman Sachs. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Wsj: Usa richiederanno test ai viaggiatori internazionali #usa - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Wsj: Usa richiederanno test ai viaggiatori internazionali #usa - fisco24_info : Covid: Usa richiederanno test a viaggiatori internazionali: Wsj, atteso annuncio ufficiale, entrata in vigore il 26… - KayeMenner : RT @paoloigna1: Il calendario della scuola #USA a gennaio rimane fluido e incerto #covid19 January Virus Surge Keeps School Schedules in F… - paoloigna1 : Il calendario della scuola #USA a gennaio rimane fluido e incerto #covid19 January Virus Surge Keeps School Schedu… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Wsj Coronavirus, Wsj: Usa richiederanno test ai viaggiatori internazionali TGCOM Usa: “Wsj”, richiesti test Covid negativi a viaggiatori internazionali in arrivo

Il governo degli Stati Uniti intende rendere obbligatorio per tutti i passeggeri delle compagnie aeree internazionali di presentare ...

Coronavirus, Wsj: Usa richiederanno test ai viaggiatori internazionali

Gli Stati Uniti si apprestano a richiedere a tutti i passeggeri dei voli internazionali di presentare il risultato negativo del loro test sul Covid-19 effettuato prima di partire. Lo riporta il Wall S ...

Il governo degli Stati Uniti intende rendere obbligatorio per tutti i passeggeri delle compagnie aeree internazionali di presentare ...Gli Stati Uniti si apprestano a richiedere a tutti i passeggeri dei voli internazionali di presentare il risultato negativo del loro test sul Covid-19 effettuato prima di partire. Lo riporta il Wall S ...