Ultime Notizie Roma del 13-01-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza con le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio arriveranno venerdì è l’ultimo monitoraggio 12 regioni e province autonome zona ad alto rischio 8 rischio moderato 2 in progressione a rischio alto è una sola regione è a rischio basso l’epidemia nuovamente in una fase espansiva ha detto speranza il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 Aprile lo stato di emergenza nel dpcm sarà confermato divieto di spostamento anche in zona gialla evitato da asporto dopo le 18 dai bar però se invita a lasciare fuori dalle polemiche politiche la campagna di vaccinazione conferma l’intenzione del governo di prevedere una quarta aria manca solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti RT sotto ad uno stasera ...