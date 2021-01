Telegram: boom di utenti da WhatsApp. Ecco come guadagna l’app russa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Telegram sta vivendo giorni di espansione molto importanti: l’app di messaggistica istantanea russa sta accogliendo milioni di utenti che stanno migrando da WhatsApp. Il fenomeno è quasi sicuramente dovuto alla nuova politica di condivisione delle informazioni imposta dai proprietari dell’applicazione, che sono gli stessi di Facebook, e che proprio a questo social network passeranno le informazioni per rendere maggiormente efficaci le proprie inserzioni. La condivisione, lo ricordiamo, non riguarda il territorio europeo protetto dal GDPR del 2018. Ma il vero e proprio boom di Telegram in queste ore sta facendo chiedere a molte persone: come guadagna Telegram? l’app ... Leggi su android-news.eu (Di mercoledì 13 gennaio 2021)sta vivendo giorni di espansione molto importanti:di messaggistica istantaneasta accogliendo milioni diche stanno migrando da. Il fenomeno è quasi sicuramente dovuto alla nuova politica di condivisione delle informazioni imposta dai proprietari dellicazione, che sono gli stessi di Facebook, e che proprio a questo social network passeranno le informazioni per rendere maggiormente efficaci le proprie inserzioni. La condivisione, lo ricordiamo, non riguarda il territorio europeo protetto dal GDPR del 2018. Ma il vero e propriodiin queste ore sta facendo chiedere a molte persone:...

