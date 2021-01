Roma, paura per un 17enne: ‘Dacci i tuoi vestiti’, due giovani lo accerchiano e lo minacciano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Dacci i tuoi vestiti“, è così che due giovani italiani di 17 e 18 anni hanno minacciato verbalmente un minorenne egiziano. Il loro scopo? Rubare i vestiti della vittima. E, i due ladri giovanissimi, ci sono riusciti a portare via gli indumenti del 17enne, pari a un valore di 500 euro. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 18.20, sul lungotevere Castello, nel parco nei pressi di Castel Sant’Angelo. Sul posto sono intervenute la volante e la pattuglia del Commissariato Borgo: i due giovani ladri sono stati arrestati; il minorenne è stato portato al carcere minorile, mentre il 18enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Dacci ivestiti“, è così che dueitaliani di 17 e 18 anni hanno minacciato verbalmente un minorenne egiziano. Il loro scopo? Rubare i vestiti della vittima. E, i due ladrissimi, ci sono riusciti a portare via gli indumenti del, pari a un valore di 500 euro. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 18.20, sul lungotevere Castello, nel parco nei pressi di Castel Sant’Angelo. Sul posto sono intervenute la volante e la pattuglia del Commissariato Borgo: i dueladri sono stati arrestati; il minorenne è stato portato al carcere minorile, mentre il 18enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. su Il Corriere della Città.

ferrazza : La saggezza del tassista: “Vede, dotto’, io c’ho paura. La gente non ce la fa più. Ma le pare normale che sono ripr… - VittorioPalumbo : RT @IveserVenezia: “Le idee non fanno paura a chi ne ha” Il 12 gennaio 1991, a Roma, ci lascia Vasco Pratolini - EricaLobby : @zorzi_gaia Il rispetto secondo “La Burina de Roma” bisogna portarlo solo a Elisabetta Gregoraci. E gli altri sono… - CorriereCitta : Roma, paura per un 17enne: ‘Dacci i tuoi vestiti’, due giovani lo accerchiano e lo minacciano - CorriereCitta : Paura a Roma, ragazza investita dal treno nella Metro A: è grave -