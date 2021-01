Redeemer | la serie di Nic Pizzolatto con Matthew McConaughey non si farà

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), ladi Nicdi True Detective connon si, il produttore sta negoziando un uscita anticipata dall’accordo con FX Nic(True Detective) avrebbe lasciato HBO per firmare un accordo di produzione in esclusiva con FX/Touchstone. Da questo accordo sarebbe uscito un nuovo progetto seriale dal titoloconMcConaghey protagonista. Era una notizia di gennaio 2020, era la notizia dell’anno se vogliamo, ma a un anno esatto dall’annuncio c’è un colpo di scena: non se nenulla. Sembra infatti che Nicstia negoziando con FX/Touchstone Television (ora 20th Television) un’uscita anticipata dall’accordo che aveva una durata di ...