Recovery Plan | l’ Italia è in ritardo

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Va superata la polemica oggi ancora in corso soprattutto nella maggioranza su chi avrà i pieni poteri: Conte, i tecnici, i politici, i ministri ecc. Occorre parlare, invece, dei contenuti in termini articolati e precisi. Non dobbiamo assistere ad una incomprensibile disputa per stabilire chi vince o chi perde tra i partiti al governo Occorre mettere in sicurezza ildefinendone con assoluta rapidità l’iter. Siamo in. Spagna, Portogallo e Francia hanno già inviato il loro piano, la Germania ha concluso bene il semestre e la Presidenza Merkel. Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno trovato l’accordo per il varo delFund di 750 miliardi alzando dal 10% al 13% la quota del prefinanziamento. Finalmente i paesi dell’Unione Europea potranno tracciare un futuro più verde e più digitale per le ...