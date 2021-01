Raid antisemita su web, minacce naziste a una scrittrice durante una diretta online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ancora un attacco antisemita sulla rete da parte di filonazisti durante una diretta online, un fenomeno in crescita in questi mesi legato anche alla crescita dell’uso del web come strumento per fare incontri e conferenze.L’ultimo episodio è di domenica scorsa, vittima la scrittrice e giornalista Lia Tagliacozzo invitata a presentare il suo ultimo libro “La generazione nel desertò promosso da Istoreto (Istituto Piemontese di Storia della Resistenza) e dal Gruppo di studi ebraici di Torino. Ad un certo punto ha fatto irruzione sullo schermo un gruppetto di persone con frasi come “ebrei ai forni”, “sono tornati i nazisti”, “vi bruceremo tutti”, con tanto di svastiche e immagini di Hitler.“Il solito loro triste e ritrito armamentario - dice la scrittrice, residente a Roma con i figli Sara ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ancora un attaccosulla rete da parte di filonazistiuna, un fenomeno in crescita in questi mesi legato anche alla crescita dell’uso del web come strumento per fare incontri e conferenze.L’ultimo episodio è di domenica scorsa, vittima lae giornalista Lia Tagliacozzo invitata a presentare il suo ultimo libro “La generazione nel desertò promosso da Istoreto (Istituto Piemontese di Storia della Resistenza) e dal Gruppo di studi ebraici di Torino. Ad un certo punto ha fatto irruzione sullo schermo un gruppetto di persone con frasi come “ebrei ai forni”, “sono tornati i nazisti”, “vi bruceremo tutti”, con tanto di svastiche e immagini di Hitler.“Il solito loro triste e ritrito armamentario - dice la, residente a Roma con i figli Sara ...

Lia Tagliacozzo stava presentando il suo ultimo libro. " Il fascismo non è morto nel ’45. Dobbiamo ancora lottare" ...

