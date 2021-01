Napoli | i convocati di Gattuso per l’Empoli

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dries Mertens e Kalidou Koulibaly tornano arruolabili: entrambi sono statiper la sfida di oggi in Coppa Italia contro. Out Manolas per infortunio, Osimhen, ancora positivo al Covid-19 e Mario Rui, squalificato. Ecco la lista: Portieri: Meret, Ospina, Contini;Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani;Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko;Attaccanti: Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi. Idi #Empoli https://t.co/oOhzXbti81 #CoppaItalia #ForzaSempre pic.twitter.com/LzEo0m5KJg — Official SSC(@ssc) January 13, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Non solo Coppa Italia. La Fiorentina domenica sarà a Napoli per affrontare i partenopei nella gara valevole per la 18esima giornata di Serie A. Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell’emergenza in dife ...Come era nell'aria, arrivano due belle conferme per mister Gennaro Gattuso. L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di Coppa Italia contro l'Em ...