Napoli, 17enne accoltella al collo l'ex fidanzata in piazza Plebiscito (Di mercoledì 13 gennaio 2021). accoltella la ex fidanzata al collo e fugge: la vicenda a ridosso dei Quartieri Spagnoli di Napoli, protagonista un 17enne già arrestato. Il giovane aveva atteso in strada la sua ex fidanzata e, fingendo di volerla abbracciare, l'ha accoltellata al collo. La giovane se la caverà ma la ferita avrebbe potuto essere mortale. Arrestato il 17enne, era tornato a casa. Un 17enne ha accoltellato la propria ex fidanzata ai Quartieri Spagnoli. La ragazza, sua coetanea, se la caverà con dieci giorni di prognosi, ma solo per caso la ferita non le è stata mortale. La vicenda è accaduta alle 12.30 di oggi, martedì 12 gennaio, quando il 17enne ha atteso la sua ex

