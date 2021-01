Michele Morrone interrompe il dominio di Belen Rodriguez su Instagram: la sorpresa del 2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Michele Morrone re di Instagram Se la popolarità di un personaggio famoso si misura in numero di followers, in Italia non c’è storia per Chiara Ferragni, che viaggia spedita a quota 22.4 milioni di seguaci, ma tra le new entry che danno uno scossone alla classifica troviamo Michele Morrone che ruba la scena addirittura a Belen Rodriguez. Il bellissimo attore, che nel 2016 è arrivato al secondo posto a Ballando con le Stelle, ha spopolato su Netflix grazie al film erotico polacco “365 giorni” e di conseguenza si è ritrovato su Instagram con 11.6 milioni di followers in men che non si dica. La showgirl argentina, invece, si attesta sui 9.8 con un preoccupante – 815 followers che hanno smesso di essere aggiornati sulla sua vita (il caso della foto dei ... Leggi su funweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021)re diSe la popolarità di un personaggio famoso si misura in numero di followers, in Italia non c’è storia per Chiara Ferragni, che viaggia spedita a quota 22.4 milioni di seguaci, ma tra le new entry che danno uno scossone alla classifica troviamoche ruba la scena addirittura a. Il bellissimo attore, che nel 2016 è arrivato al secondo posto a Ballando con le Stelle, ha spopolato su Netflix grazie al film erotico polacco “365 giorni” e di conseguenza si è ritrovato sucon 11.6 milioni di followers in men che non si dica. La showgirl argentina, invece, si attesta sui 9.8 con un preoccupante – 815 followers che hanno smesso di essere aggiornati sulla sua vita (il caso della foto dei ...

MaraMel39740950 : RT @bonomo_katia: @PameOzge84 @Nawali79 Come Un Po' Michele Morrone in Italia. Gli dessero possibilità - de__________ : Non smetto di ridere per Michele Morrone che apre la box delle domande, e chissà cosa si aspettava, e si trova doma… - GUCCIVZORZI : Michele Morrone sconosciuto a tutto il mondo fino a un anno fa, dopo un film di merda, cringe e che esalta la sindr… - deepestharry : non so se ho un problema io ma onestamente persone come Michele Morrone o Can Yaman me la fanno seccare - bonomo_katia : @PameOzge84 @Nawali79 Come Un Po' Michele Morrone in Italia. Gli dessero possibilità -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Morrone Fedez il più social di tutti, ma Michele Morrone batte Belén su Instagram Corriere della Sera Michele Morrone interrompe il dominio di Belen Rodriguez su Instagram: la sorpresa del 2021

Per gli osservatori di Instagram in Italia, il 2021 sarà senza dubbio l’anno di Michele Morrone, che batte Belen e fa incetta di seguaci ...

Caccia, allungamento periodo prelievo specie cinghiale, si attende risposta

Caccia, allungamento periodo prelievo specie cinghiale, si attende risposta. Difficilmente potranno essere raggiunti gli ...

Per gli osservatori di Instagram in Italia, il 2021 sarà senza dubbio l’anno di Michele Morrone, che batte Belen e fa incetta di seguaci ...Caccia, allungamento periodo prelievo specie cinghiale, si attende risposta. Difficilmente potranno essere raggiunti gli ...