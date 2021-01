Mercoledi 13 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema, In viaggio con Flora (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Odio l'Estate Aldo, Giovanni e Giacomo nella commedia di successo di Massimo Venier. Per un errore, tre famiglie sono costrette a passare insieme le vacanze estive nella stessa casa al mare.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)SopravvissutiDal bestseller... Leggi su digital-news (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Odio l'Estate Aldo, Giovanni e Giacomo nella commedia di successo di Massimo Venier. Per un errore, tre famiglie sono costrette a passare insieme le vacanze estive nella stessa casa al mare.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)SopravvissutiDal bestseller...

SenatoStampa : Esiti #Capigruppo. Mercoledì 13 gennaio, alle 15, comunicazioni Ministro della salute su ulteriori misure per front… - infoitinterno : Meteo, le previsioni di mercoledì 13 gennaio: neve sulle Alpi, burrasche in Sardegna e forte vento in Piemonte - CiaoKarol : Supplica per chiedere una grazia alla Madonna di Loreto ?? #Preghiera del mattino - Mercoledì, 13 Gennaio ?????? - zazoomblog : Flatliners – Linea mortale la trama del film su Rai 4 mercoledì 13 gennaio - #Flatliners #Linea #mortale #trama - speranza_viva : RT @MauroLeonardi3: Domani 13 gennaio, Mercoledì della I settimana del Tempo Ordinario, celebro la Messa alle 7:30 - Chi vuole può lasciarm… -