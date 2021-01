Made in Italy è una novità rovinata dalla pigrizia e dai deja-vu (Recensione) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Made in Italy inizia oggi la sua corsa su Canale5 ma chi era curioso di vedere un po’ cosa raccontava questa nuova fiction tutta italiana, ha avuto modo di vedere tutti gli episodi su Amazon Prime. Risultato? Bocciatura. Il risultato è davvero pessimo almeno rispetto alle aspettative che erano abbastanza alte e non solo per il cast stellare (a cominciare dalle eccellenze come Margherita Buy) ma anche il tema scelto, la moda italiana. Quella che doveva essere una chicca, una forza, qualcosa di nuovo e di fresco che avrebbe potuto regalarci sensazioni e momenti davvero nuovi per la nostra tv, invece si è infranta contro un problema “strutturale”, la pigrizia. Made in Italy porta in tv una ragazza pronta ad essere indipendente iniziando un lavoro tutto nuovo, trascurando il suo fidanzato, cambiando per ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ininizia oggi la sua corsa su Canale5 ma chi era curioso di vedere un po’ cosa raccontava questa nuova fiction tutta italiana, ha avuto modo di vedere tutti gli episodi su Amazon Prime. Risultato? Bocciatura. Il risultato è davvero pessimo almeno rispetto alle aspettative che erano abbastanza alte e non solo per il cast stellare (a cominciare dalle eccellenze come Margherita Buy) ma anche il tema scelto, la moda italiana. Quella che doveva essere una chicca, una forza, qualcosa di nuovo e di fresco che avrebbe potuto regalarci sensazioni e momenti davvero nuovi per la nostra tv, invece si è infranta contro un problema “strutturale”, lainporta in tv una ragazza pronta ad essere indipendente iniziando un lavoro tutto nuovo, trascurando il suo fidanzato, cambiando per ...

