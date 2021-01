Lisa Montgomery è stata giustiziata. Trump continua a mettere a morte condannati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un presidente scaduto che ha mostrato il proprio squilibrio mentale di fronte all’intero mondo manda auna donna dopo una sospensione di appena poche ore per una sommaria perizia psichiatrica. Le esecuzioni capitali di persone detenute in prigioni federali statunitensi sono state bloccate dal 2003 al luglio del 2019, quando Donaldha posto fine alla moratoria ordinando per bocca del suo ministro della Giustizia William Barr la messa adi cinque. La passione per la pena capitale è rimasta ben viva indopo la sconfitta del 3 novembre scorso. Da allora sono già quattro le iniezioni letali eseguite a livello federale, che hanno visto morire l’ispanico Orlando Hall, il quarantenne Brandon Bernard, condannato per un crimine commesso da minorenne, Alfred Bourgeois, gli ...