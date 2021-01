La SuperCoppa di Spagna 2021 in chiaro su NOVE (e su Discovery+) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La 35ª edizione della SuperCoppa di Spagna sarà una grande esclusiva del NOVE, in diretta da mercoledì 13 a domenica 17 gennaio 2021. Rispettivamente a Cordoba e Malaga, le due semifinali della SuperCoppa di Spagna saranno Real Sociedad-Barcellona, mercoledì 13 gennaio alle 21:00, e... Leggi su digital-news (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La 35ª edizione delladisarà una grande esclusiva del, in diretta da mercoledì 13 a domenica 17 gennaio. Rispettivamente a Cordoba e Malaga, le due semifinali delladisaranno Real Sociedad-Barcellona, mercoledì 13 gennaio alle 21:00, e...

insensibiledeki : Tra 70 min supercoppa di Spagna su canale 9. Prego,non c'è di che. - Eurosport_IT : Messi salta la sfida contro la Real Sociedad, speranza per l'eventuale finale ?????? La Supercoppa di Spagna è live d… - 11contro11 : Via alla Supercoppa di Spagna, si comincia con le semifinali #AthleticBilbao #Barcellona #RealMadrid #RealSociedad… - TvCircle1 : La 35ª edizione della #Supercoppa di #Spagna in esclusiva sul #NOVE - raspa90 : RT @tvblogit: Supercoppa di Spagna in diretta su Nove: ecco tutti gli appuntamenti -

Ultime Notizie dalla rete : SuperCoppa Spagna Real a caccia del bis in Supercoppa: in semifinale c’è il Bilbao, a cui serve un’impresa La Gazzetta dello Sport La SuperCoppa di Spagna 2021 in chiaro su NOVE (e su Discovery+)

La 35ª edizione della Supercoppa di Spagna sarà una grande esclusiva del NOVE, in diretta da mercoledì 13 a domenica 17 ...

Supercoppa di Spagna: Real Sociedad-Barcellona LIVE

Inizia stasera con la prima semifinale tra Real Sociedad e Barcellona l'edizione 2021 della Supercoppa di Spagna. A Cordoba, la formazione blaugrana proverà ...

La 35ª edizione della Supercoppa di Spagna sarà una grande esclusiva del NOVE, in diretta da mercoledì 13 a domenica 17 ...Inizia stasera con la prima semifinale tra Real Sociedad e Barcellona l'edizione 2021 della Supercoppa di Spagna. A Cordoba, la formazione blaugrana proverà ...